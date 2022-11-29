«Где вся лукашенковская свора, которая на камеру дрова рубила?»9
- 29.11.2022, 15:46
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Белорусов отправляют убирать картофель из-под снега.
В Беларуси продолжается уборочная кампания. Хозяйства убирают из-под снега оставшийся урожай картофеля.
«Где вся лукашенковская свора, которая на камеру дрова рубила?» — задаются вопросом белорусы.
Тем временем активно продолжается уборочная кампания. Хозяйства убирают из-под снега оставшийся урожай картофеля.— Сharter97.org (@charter_97) November 29, 2022
«Где вся лукашенковская свора, которая на камеру дрова рубила, делась?» - задаются вопросом белорусы. pic.twitter.com/2atg9gIY1S