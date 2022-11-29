Тем временем активно продолжается уборочная кампания. Хозяйства убирают из-под снега оставшийся урожай картофеля.



«Где вся лукашенковская свора, которая на камеру дрова рубила, делась?» - задаются вопросом белорусы. pic.twitter.com/2atg9gIY1S