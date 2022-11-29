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«Где вся лукашенковская свора, которая на камеру дрова рубила?»

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  • 29.11.2022, 15:46
  • 7,476
«Где вся лукашенковская свора, которая на камеру дрова рубила?»

Белорусов отправляют убирать картофель из-под снега.

В Беларуси продолжается уборочная кампания. Хозяйства убирают из-под снега оставшийся урожай картофеля.

«Где вся лукашенковская свора, которая на камеру дрова рубила?» — задаются вопросом белорусы.

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