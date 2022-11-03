Карпенков испугался полка Калиновского 9 3.11.2022, 12:36

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фото: sb

Одиозный лукашист предложил мобилизовать престарелых «тунеядцев».

У лукашистов из-за страха перед бойцами полка имени Кастуся Калиновского возникают странные инициативы. Одиозный Николай Карпенков — тот самый, который предлагал убивать оппонентов Лукашенко, предложил создать подразделение из «ветеранов спецназа». Для чего? Конечно же для защиты от полка Калиновского, который «в количестве 300 человек собирается брать Малориту», сообщает телеграм-канал БГМ.

«Наверное, диктатору стоит начинать волноваться. Если его армия и внутренние войска неспособны отразить нападение нескольких сотен бойцов, и из-за этого приходится формировать подразделения из престарелых тунеядцев, вышедших на пенсию в 45 лет», - пишут авторы канала.

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