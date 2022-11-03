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В Генштабе ВСУ рассказали, откуда с территории Беларуси запускают иранские дроны

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  • 3.11.2022, 14:23
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В Генштабе ВСУ рассказали, откуда с территории Беларуси запускают иранские дроны

Также в нашей стране находятся операторы беспилотников.

В Беларусь из России перекидывают подразделения российской первой танковой армии. На военном аэродроме под Лунинцем размещаются иранские беспилотники. Об этом на брифинге заявил замначальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

— Сейчас идет перекидывание в Беларусь подразделений российской первой танковой армии, в первую очередь — второй мотострелковой дивизии вместе с техникой и мобилизованными лицами.

По словам Громова, для перевозки военной техники, оборудования и личного состава в течение октября было задействовано более 1,5 тысячи железнодорожных платформ, 200 пассажирских вагонов, около 100 грузовых вагонов.

Громов также отметил, что территория Беларуси продолжает использоваться для нанесения ударов по Украине.

— Особенная роль отводится авиабазе в районе населенного пункта Лунинец Брестской области, где размещаются иранские беспилотные летательные аппараты, а также определенное количество их операторов, — заявил он.

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