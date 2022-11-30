Крысиные бега Александр Хоц

30.11.2022, 14:03

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Александр Хоц

Фото: facebook.com

А если чудом выживут, то будут сидеть на одной скамейке в Гааге.

Еще одна самая жирная либеральная крыса (после Чубайса) сбежала с путинского «Титаника».

Кудрин понял, что даже в «счетной палатке» он не сможет спасти упитанное лицо и очки «интеллигентного человека». Надо отбежать от кремлевского трупного смрада (исходящего от деда) как можно дальше. Кудрин решил забиться под плинтус, где сейчас затаился российский бизнес... Но хватит ли места под плинтусом? – уж слишком жирная крыса попалась…

Это верное, но запоздалое решение. Чубайс-то поумнее, но и его бегство с госслужбы вряд ли спасет.

До Кудрина дошло, что в годы военной катастрофы пахан готов скидывать на вилы самых «аппетитных» «либералов» (у дедули нет другого выхода, как назначить виноватых и сбросить их на вилы звереющему охлосу).

То есть близятся деньки, когда морду будут бить всем подряд – и в первую очередь «либералам», которые больше 20 лет держали на плаву организатора нищеты и развала, убийцу, отравителя и военного преступника. Кудрин ужаснулся своей участи, снял запотевшие от страха очки и побежал вымаливать у «друга»-пахана право на спасение – под видом «развития частных инициатив» и «эффекта для людей».

В своем крысином блоге он радостно писал: «В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей».

(Как говорится, «ой, а что случилось?»)

Один такой «эффект» нам хорошо известен – это путинская ж*па, куда кудрины-чубайсы пихали Рашку целых 20 лет. И наконец добились своего – Рашка в полной жопе. Вот-вот обломает рога и отбросит копыта. («Либеральные империи» иначе не кончают).

Дедушка, не любящий предателей, видимо, поморщил ботоксное личико, подписывая «заявление по собственному..» И может быть, сказал: «Гнида ты, Кудрин.. Бросать меня в такой момент... Но я тебе припомню. Ходи теперь и оглядывайся, Иуда»...

Обливаясь благодарным потом, Кудрин (видимо) тряс щеками, протирал очки и пятился задом из путинского кабинета с подписанным «заявлением». (А за дверями уже томилась Набиуллина с таким же документом...)

Вряд ли Путин всерьез рассчитывал, что спасая «либеральную» крысиную стаю, он стелет себе соломку в «прекрасной России будущего». Мол, я их отправляю в шлюпке с «Титаника», а они потом спасают «капитана» от суда Линча. (Поскольку миссия Чубайса по связям с западной элитой провалилась).

Скорее всего, дедушка воспринимает кудриных-чубайсов именно как «крыс», предателей, ползущих с поля боя в сторону врага, – то бишь Запада...

Так что я не удивлюсь, если в течение года некрологи «секретоносителей» Кудрина, Чубайса и даже Набиуллиной – появятся в СМИ. Эпичное молчание Чубайса в Израиле его не спасет: пахан прекрасно понимает, что в случае конца его режима Чубайс раскроет рот и заорет, как резаный, пытаясь выболтать побольше, чтобы спасти свою шкуру.

Полагаться на закон омерты (вечного молчания шестерок) пахан никак не может. А причины смерти могут быть какими угодно – от кирпича на голову до несварения желудка и суицида на шелковом шарфике.

Это будет, кажется, единственный и уникальный случай, когда мы сможем повторить за дедушкой-маньяком: «Собаке собачья смерть»...

А если чудом выживут, то будут сидеть на одной скамейке в Гааге: «либералы» кудрины-чубайсы рядом с бортниковыми-нарышкиными, шойгу и кровавым путинским поваром. И это – в лучшем случае для них…

Александр Хоц, Telegram

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