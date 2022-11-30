Партизаны уничтожили взвод россиян возле Энергодара 1 30.11.2022, 14:36

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Появилось видео после ожесточенного боя.

Украинские партизаны уничтожили почти взвод российских оккупантов в районе Энергодара. Также лишили россиян четырех единиц техники.

Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко. Он опубликовал видео «ночной прогулки» украинских партизан.

«Наши партизаны выложили видео ночной прогулки в районе населенных пунктов Ивановка – Благовещенко – Энергодар», – рассказал он.

По его словам, в ходе боя были уничтожены до взвода россиян и 4 единицы техники. Россияне хотели отстреливаться, но у них ничего не вышло.

«Оккупанты открыли ответный огонь – все партизан цели. Впоследствии открыли огонь из ствольной и реактивной артиллерии в сторону Марганца и Никополя», – добавил Евтушенко.

Опубликовано видео, как партизаны возвращались домой после проделанной работы.

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