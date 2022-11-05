Олег Белоколос: Белорусские силовики просыпаются в холодном поту 4 5.11.2022, 8:49

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Им придется столкнуться с бойцами полка Калиновского.

Как Украина будет выстраивать свои взаимоотношения с Беларусью? Почему белорусские силовики боятся бойцов полка Калиновского? Почему внешняя политика Киева относительно иранского и белорусского режимов так сильно отличается?

На эти и другие вопросы сайта Charter97.org ответил эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности фонда «Майдан иностранных дел», экс-советник посольства Украины в Канаде и Кении Олег Белоколос.

— Путин заявил о выходе из «зернового соглашения», но после переговоров с Эрдоганом резко изменил свою позицию. Также он побоялся помогать члену ОДКБ Армении во время активизации конфликта с Азербайджаном, которого поддержала Турция. Почему Путин боится идти на конфликт с Эрдоганом?

— Тут надо смотреть в целом на широкий спектр отношений России и Турции. Там есть экономический аспект, строительство атомной электростанции, также важна политика Турции в регионе, она играет критическую роль для России, в том числе и плане экспорта сельхозпродукции, химической промышленности и прочего. Поэтому это не тот сосед, которого путинский режим хотел бы злить в условиях усиливающейся изоляции со стороны Запада. В этих условиях Кремлю идти еще и на конфронтацию с Турцией не выгодно. Путин боится обрушить практически все и остаться наедине с Китаем и Ираном (не будем тут преувеличивать роль Зимбабве или Венесуэлы). То есть Турция — серьезный сосед, с которым сохраняется достаточно большой объем различных связей. Путин сейчас не в той ситуации, чтобы быть дерзким.

— С начала полномасштабной войны Китай и Индия наращивали экономические отношения с Россией. Но на недавнем саммите ШОС лидеры этих стран высказались против войны, которую начал Путин. Могут ли Китай и Индия заставить Путина прекратить войну?

— Я не слышал, честно говоря, чтобы они открыто высказались против войны. Китай занимает позицию нейтралитета с большей симпатией к России. Заявление Индии о том, что не надо применять ядерное оружие, оно тоже далеко от явной антивоенной риторики. Эти страны, пользуясь моментом, покупают с большой скидкой российское сырье. В данной ситуации они, возможно, даже заинтересованы в том, чтобы такая ситуация какое-то время еще продолжалась.

— Активную помощь России в последнее время оказывает Иран, поставляя вооружение. В это же время Лукашенко предоставил территорию Беларуси для атак российской армии на Украину. При этом внешняя политика Киева относительно иранского и белорусского режимов существенно отличается. С чем это связано?

— Сейчас идет процесс выработки решений. Я уверен, что в ближайшее время мы увидим какие-то изменения в сторону и Минска и Тегерана. Они стали на сторону нашего врага, и, соответственно, будут также и оцениваться. Общественное мнение однозначно настроено против обоих этих режимов. При этом, несмотря на войну, у нас сохраняется демократия, руководство страны прислушивается к настроениям общественности. Поэтому в ближайшее время мы увидим какие-то изменения в этом плане.

— Украинские депутаты встретились с полком Калиновского и заявили, что готовы с ним говорить как с легитимным представителем белорусского народа. В чем главный посыл этого события? Как Украина будет выстраивать свои взаимоотношения с Беларусью?

— Я как украинец могу только приветствовать такие шаги. С официальной точки зрения Лукашенко давно считается самопровозглашенным, нелегитимным представителем белорусов. Но есть люди, наши соседи, которые с оружием в руках, не жалея своей жизни, помогают нам отбивать агрессию России. И это существенный момент, который мотивировал представителей нашей власти на такой шаг. Опять же, я это только приветствую. Надеюсь, за этим шагом последуют и другие, возможно с какой-то большей формализацией в плане каких-то международных процедур. Первые шаги уже сделаны, надеюсь, за ними последуют и другие.

— Полк Калиновского обговаривается топовыми белорусскими силовиками и самим Лукашенко. Почему они его так боятся?

— Они храбро расправились с безоружными демонстрантами, но как люди, боящиеся получить отпор, они видят угрозу в этих бойцах. Они откровенно боятся, понимая, что с ними будут иметь дело не безобидные девушки в белых пальто с зонтиками, а серьезные люди, прошедшие горнило войны. Поэтому белорусские силовики просыпаются в холодном поту, боясь возможной встречи с ними.

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