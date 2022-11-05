В Углегорске подстрелили «верховного судью ДНР» 10 5.11.2022, 11:49

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Раненый коллаборант находится в тяжелом состоянии.

В захваченном Россией Углегорске Донецкой области огнестрельные ранения получил «судья Верховного суда ДНР» Александр Никулин.

Раненый коллаборант находится в больнице, сообщают ресурсы боевиков «ДНР».

«Потерпевший получил огнестрельные ранения. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь», — говорится в сообщении.

При этом оккупационные «власти» заявили о том, что также ведутся поиски стрелявших.

Что известно о «судье ДНР» Никулине

Никулин в 2022 году окончил Национальную академию имени Ярослава Мудрого, пишет glavred.info.

На сайте подконтрольного россиянам «Донецкого национального университета» Никулин значится как старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса.

Отметим, что Никулину заочно сообщили о подозрении. Об этом 21 июля рассказали в СБУ и Офисе Генерального прокурора.

«При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры гражданин Украины заочно уведомлен о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц», — говорится в Телеграм-канале Офиса генпрокурора.

В июне житель Углегорска Донецкой области «приговорил» трех иностранных защитников Украины к смертной казни.

Александр Никулин – бывший украинский судья, до оккупации работал в Донецком апелляционном административном суде. В 2019 году он был назначен «судьей верховного суда ДНР».

9 июня он, как председательствующий коллегии по делу, приговорил к смертной казни граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Эслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима. По данным росСМИ, британцев взяли в плен в Мариуполе в середине апреля, а марокканца – в марте в Волновахе.

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