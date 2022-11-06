Ученые обнаружили фрукт, способный разглаживать морщины 6.11.2022, 9:49

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Исследование провели в Калифорнийском университете.

Ученые Калифорнийского университета выяснили, что лучшим продуктом для борьбы с морщинами является манго. Этот плод буквально разглаживает кожу.

Об этом пишет «Страна здоровья».

Для участия в научном эксперименте группа специалистов пригласила 28 женщин, прошедших период менопаузы. Все представительницы прекрасного пола принадлежали к 2 и 3 типам кожи по шкале Фитцпатрика. Затем участницы в случайном порядке были поделены на две группы. Женщины-добровольцы из первой группы в течение четырех месяцев употребляли 0,5 чашки манго 4 раза в неделю, а из второй — по 1,5 чашки манго. Чтобы определить точную глубину морщин, ученые использовали фотокамеры с высоким разрешением.

Один из авторов исследовательской работы отметил, что разработанная его командой система анализа и сравнения морщин каждой из участниц позволила не только получить качественные изображения морщин, но определить их точное количество и глубину. Благодаря этому ученые сравнивали, как изменялась длина и ширина не только глубоких морщин, но и мельчайших, а также появление новых.

В результате эксперимента оказалось, что группа женщин, регулярно употреблявшая половину стакана нарезанного манго, значительно улучшила состояние своей кожи, уменьшив размер морщины. Их глубина уже через первые 8 недель уменьшилась на 23%, а через следующие 2 месяца – еще на 20%.

Ученые подчеркивают значимость результата исследования. В то же время они отмечают целый ряд существующих в эксперименте моментов. У женщин, съедавших по 1,5 стакана манго четыре раза в неделю, наоборот, увеличилось количество и глубина мимических морщин. Таким образом, можно заключить, что в определенном количестве фрукт может иметь негативный эффект на состояние кожного покрова. Почему наблюдается такая особенность, ученые пока не могут дать четкого ответа.

Исследователи намерены продолжить изучение влияния манго на кожу женщин. Уже сейчас есть предположение, что положительный эффект был достигнут благодаря отдельным веществам, присутствующим в большом количестве в манго, и усиливает выработку коллагена.

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