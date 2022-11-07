Умер языковед и писатель Михась Тычина
- 7.11.2022, 16:00
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Ему было 79 лет.
В возрасте 79 лет умер языковед и писатель Михась Тычина, сообщает nashaniva.com.
Тычина родился 10 февраля 1943 года в семье ссыльного крестьянина в Якутии. В 1947-м вернулся на родину в Глусский район.
Работал ведущим научным сотрудником Института литературы и языка НАН Беларуси, преподавал литературу в Белорусском гуманитарном лицее.
Печататься начал в 1963 году со стихотворений, как критик и литературовед — с 1969. Был специалистом в области литературоведческой экспертизы.
Тычина — автор многочисленных личных и коллективных монографий, эссе, очерков, повестей, рассказов. Перевел на белорусский язык ряд работ и произведений своего двоюродного брата Алеся Адамовича. Один из авторов учебников и учебных пособий по русской литературе для базовой и средней школы.