Высокая температура и аритмия: стало известно о состоянии Николая Статкевича за решеткой 2 1.12.2022, 9:50

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Николай Статкевич

Лукашисты пытаются уничтожить лидера белорусской оппозиции.

Марина Адамович сообщила новые подробности о состоянии здоровья лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича, у которого после трех перенесенных ковидов и ШИЗО развилась пневмония.

«Дошло одно письмо от Николая Статкевича. И выдохнуть бы, да никак. Письмо от 20.11, то есть, написано еще в камере, до санчасти.

«Ты писала, что 5-7 ноября тебя очень «носило». Видимо, не безосновательно, так как 7.11 все мое крысиное хозяйство ушло в полном составе и не возвращается. В 8.11 вечером меня начало трясти - очередной третий, (на самом деле, вероятно, четвертый — М. А.) в этих местах неназываемый вирус. Было существенно сложнее по сравнению с предыдущими случаями. Дали 10 дней «постельного режима» — то есть днем нары не пристегиваются к стене, матрас не забирают.

Где-то с 11.11 по 15.11 был «пик». Все время высокая температура, ломота в теле и почти все время с небольшими перерывами сильная аритмия. Возникали проблемы с получением пропофенона (у Николая гарантированный запас, но ведь он не в камере: хочу выдам, хочу нет — М. А.). Сейчас аритмии нет дней пять. Существенно улучшилось самочувствие. Температура стабилизировалась где-то на уровне 38°. Но пройдет.

Кстати, в любом состоянии давление было 120/70. Сам мотор у меня хороший, только кто-то грязными пальцами в его электронику залез, как сказал бы автомобилист».

Это, может, и хорошие новости, если бы не знать, что, вероятно, на следующий день Николай попал в санчасть. Чего-то ждали? Или ухудшение? Ни одно, ни другое не радует. Верю только в его силу и жажду к жизни.

Молюсь за него и за Машу. Радуюсь за студентов.

Дождемся!», — написала Марина Адамович.

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