Золотой санузел и ванна над кроватью: необычный таунхаус продается около Цнянки в Минске 1.12.2022, 11:32

1,138

Его общая площадь — 272,4 квадратного метра.

Рядом с Цнянским водохранилищем продается таунхаус с гаражом и террасой. С одной стороны дом окружает сосновый лес, а с другой — теннисный корт и футбольное поле, которыми могут пользоваться только жители комплекса. Дом готов к заселению, за один квадратный метр просят около 4900 долларов, пишет realt.by:

Комплекс таунхаусов находится рядом с Цнянским водохранилищем и разделен на 9 отдельных квартир. Он располагается на Воропаевской улице. Общая площадь объекта — 272,4 квадратного метра. Жилая же занимает 165,9 «квадрата». Что там есть?

На первом этаже находится тамбур и топочная, а рядом за стенкой обустроено парковочное место с роллетной дверью. Кстати, оно не входит в общую площадь дома. Второй уровень занят жилой комнатой, кухней-гостиной и санузлом. Там же есть выход на террасу.

Третий этаж отдали под жилые комнаты. В одной из них есть совмещенный санузел, который владельцы решили расположить выше, добавив еще один уровень. К ванне и душу ведет лестница, но мокрая зона никак не огорожена от общего пространства. Также на этом этаже есть гардеробная.

Это еще не все фишки. Светлые стены разбавляют контрастные и яркие предметы интерьера. Больше всего выделяется камин «La nordica monoblocco» с золотой металлической мозаикой в черной оправе и золотая сантехника в санузле. Сам туалет все же оставили белым.

Квартира продается со всей эксклюзивной мебелью и бытовой техникой. Так на кухне остается смеситель «Grohe red», вытяжка «Elica», индукционная плита «Siemens», посудомоечная машина «Siemens», духовой шкаф и микроволновка"Neff» и холодильник «Liebher».

На полу лежит испанская и итальянская плитка, а также покрытие из натурального дерева — тика и дуба.

Подвальное помещение можно обустроить по своему усмотрению.

Открытая терраса ведет на собственную лужайку с живой изгородью.

Въезд и выезд на территорию комплекса доступны только для жильцов через автоматические ворота. По всему периметру ведется видео наблюдение. Рядом находятся футбольное поле и теннисный корт, которыми могут пользоваться лишь жители комплекса.

Таунхаус можно купить за 354 тысячи долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».