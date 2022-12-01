Китай и ЕС сделали совместное заявление о ядерном шантаже Кремля 1.12.2022, 13:26

Путину придется отказаться от подобных угроз?

Правитель Китая Си Цзиньпин провел переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Как сообщает Bloomberg, глава КНР отметил, что война в Украине должна закончиться переговорами. Это отвечает интересам Европы и стран Евразии.

Си Цзиньпин призвал избегать эскалации и расширения кризиса, а также содействовать мирным переговорам. Мишель же в свою очередь отметил, что Брюссель ждет от Китая, что то «внесет свой вклад в прекращение жестокого разрушения и оккупации Россией».

Примечательно, что главы КНР и Евросовета подняли тему ядерного шантажа. Они заявили, что «ядерные угрозы безответственны и крайне опасны».

Ранее Институт изучения войны (ISW) писал, что Китай надавил на Кремль из-за ядерного шантажа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».