Путин хочет изменить доктрину применения ядерного оружия 10.12.2022, 1:04

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Он анонсировал переход РФ к доктрине превентивного ядерного удара.

Российский диктатор Владимир Путин в пятницу, 9 декабря, допустил, что страна-агрессор может официально изменить военную доктрину о том, что не будет первой применять ядерное оружие.

Во время пресс-конференции в Кыргызстане глава кремлевского режима начал рассказывать о «теории превентивного удара» США.

«У нас же, в нашей стратегии, сформулирован ответно-встречный удар, здесь секретов-то нет никаких… Это когда наша система СПРН — система предупреждения о ракетном нападении — фиксирует старты ракет в направлении территории РФ… Если потенциальный противник считает, что возможно использование теории превентивного удара, а мы — нет, то все-таки это нас заставляет задуматься над теми угрозами, которые нам создаются такого рода идеями в сфере обороны других стран», — утверждает Путин.

В среду, 7 декабря, Путин заявил, что угроза ядерной войны «нарастает».

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