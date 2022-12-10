Лукашисты испугались гомельских строителей 7 10.12.2022, 9:36

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На Гомельском ДСК обнаружили целую «роту неблагонадежных».

Как стало известно «Флагштоку» из источника, связанного с ОАО «Гомельский домостроительный комбинат» (ДСК), в настоящее время администрация предприятия готовит документы на увольнение около 10 работников по политическим мотивам.

Еще около 80 работников предприятия находятся под угрозой увольнения как «неблагонадежные».

Всего на Гомельском ДСК работает около 2500 человек.

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