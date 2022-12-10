закрыть
10 декабря 2022, суббота, 10:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашисты испугались гомельских строителей

7
  • 10.12.2022, 9:36
  • 6,942
Лукашисты испугались гомельских строителей

На Гомельском ДСК обнаружили целую «роту неблагонадежных».

Как стало известно «Флагштоку» из источника, связанного с ОАО «Гомельский домостроительный комбинат» (ДСК), в настоящее время администрация предприятия готовит документы на увольнение около 10 работников по политическим мотивам.

Еще около 80 работников предприятия находятся под угрозой увольнения как «неблагонадежные».

Всего на Гомельском ДСК работает около 2500 человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Нобелевская коробочка
Нобелевская коробочка Ирина Халип
Война выявила слабость путинской России
Война выявила слабость путинской России Аббас Галлямов
Исторический успех
Исторический успех Юрий Бутусов
«Белый билет» для диктатора
«Белый билет» для диктатора Артем Черников