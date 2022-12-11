Минздрав признал провал в разработке «белорусской вакцины» от COVID-19 8 11.12.2022, 11:53

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Она не будет востребована.

В 2023 году в Беларуси выпустят отечественную вакцину от коронавируса, но потребность в ней уже небольшая. Об этом рассказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в эфире пропагандистского канала БТ.

На предприятии «БелВитунифарм» начинается производство опытно-промышленной партии отечественной вакцины от коронавируса.

— Она выйдет в январе. В полной мере этот препарат должен пройти все виды контроля, — заявил Дмитрий Пиневич. — В следующем году вакцина будет выпущена в оборот. Другой вопрос (я в этом практически уверен) — как таковая вакцина против ковидной инфекции она уже не будет востребована в полной мере.

Этот вопрос стоял еще в начале запуска проекта, отметил глава Минздрава, но уточнил, что важно было создать свою вакцину как индикатор национальной безопасности. Кроме того «важно создать платформу, которая сможет создавать вакцины против гриппа, других видов возбудителей», считает Дмитрий Пиневич.

В первую очередь потребность в собственной вакцине упала в связи с тем, что в Беларуси сформирована иммунная прослойка, сейчас 72% населения страны привито от коронавируса.

Напомним, начать «в кратчайшие сроки» выпускать собственную вакцину от ковида требовал Лукашенко, называя это «делом чести Минздрава и Национальной академии наук». По его оценкам, это должно было быть «производство с экспортным потенциалом на сотни миллионов долларов».

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