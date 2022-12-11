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Пора на выход: когда Путина отправят в отставку

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  • 11.12.2022, 12:42
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Пора на выход: когда Путина отправят в отставку

Озвучен приоритетный план кремлевской элиты.

Политолог Аббас Галлямов в интервью «Радио НВ» дал прогноз того, когда окружение российского диктатора Владимира Путина отправит его в отставку.

Как сказал Галлямов, заменить Путина на человека, «который не будет притягивать столько стрел, который сможет начать переговоры с Украиной, с Западом, снизить часть нагрузки, которая сейчас грозит сломать систему» — это первичный проект кремлевской элиты.

«Они еще не начали его активно реализовывать, но в стадии осмысления он уже находится. То есть, между собой внутри клана они начинают обсуждать, кто мог бы быть вероятным преемником», — добавил политолог, объяснив это тем, что российского диктатора все еще слишком боятся.

«Они, конечно, страшно недовольны. Но они пока его боятся. Для того, чтобы его боялись, и ФСБ работает, и этот Пригожин черепа кувалдами разбивает. Поэтому к активным действиям элиты пока не переходят. Но в целом настроения депрессивные. Понимание того, что все-таки царь не тянет, возможно, царя придется менять, оно крепнет. И я думаю, что ближе к концу зимы, началу весны, элиты начнут царя убеждать, что пора ему уходить. То есть, я не думаю, что они сразу попытаются придушить его», — сказал он.

По мнению Галлямова, кремлевские чиновники попытаются убедить Путина, что ему нужно выдвинуть преемника, и, возможно, убедят.

«Почему я называю весну, потому что к тому моменту станет понятно, что его гениальный план заморозить Европу и поставить ее на колени, потерпит неудачу. И вот если, например, наложатся две вещи, например, весна и стало понятно, что Европа не замерзла, а тут еще ВСУ переходит в наступление, еще делает что-то вроде харьковского разгрома или возврата Херсона, после этого его котировки падают, просто окружение придет к нему, вот эти люди, которых я называл, Ротенберг, Ковальчук, Сечин», — объяснил он.

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