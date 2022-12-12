Названы напитки, которые взбодрят лучше, чем кофе 12.12.2022, 10:49

Один из них — масала.

Миллионы людей не представляют жизни без кофе. Но что, если вы — не из их числа и кофе вам почему-то не по вкусу? Есть и другие напитки, которые обладают сходными свойствами.

Многочисленные исследования давно опровергли вред кофе.

НВ уже писало о том, что кофе, оказывается, не приводит к обезвоживанию, и вообще этот напиток полезен. Даже ограничение употребления кофе до одной-двух чашек в день не является научно обоснованным.

Но пить ежедневно только этот напиток и получать удовольствие могут разве что самые отъявленные кофеманы. Остальным время от времени нужна альтернатива. Равно, как и тем, кто не любит кофе, но нуждается в полезном и бодрящем напитке.

К счастью, альтернатива есть.

Вот семь напитков не менее полезных, не менее бодрящих и не менее вкусных, чем кофе.

Матча

Кофеина в матче не меньше, чем в кофе. Напиток отлично бодрит, повышает концентрацию внимания. Японский чай матча имеет сладковатый привкус, небольшая горчинка в нем тоже есть, поэтому по вкусовым качествам он не уступает кофе.

Благодаря правильной обработке в листьях сохраняется максимум антиоксидантов, витаминов и микроэлементов. Чтобы не снизить полезность напитка, важно заливать его горячей водой, но не кипятком.

Цикорий

Из-за легкой горчинки цикорий по вкусу очень напоминает кофе. Этот привкус напитку обеспечивает полисахарид инулин, который является мощным пребиотиком. Цикорий хорошо усваивается организмом, он поможет при похудении, так как притупляет аппетит и практически не содержит калорий.

В растении нет кофеина, но бодрящий эффект от цикория есть. Его обеспечивает витамин В5. В свою очередь, тиамин повышает выносливость, делая цикорий достойной альтернативой кофе.

Какао

Первые холода заставляют вспомнить о какао. И не зря. Напиток из порошка какао-бобов — природный антидепрессант. Он поднимает настроение и бодрит за счет кофеина и теобромина. В какао много витаминов и полезных веществ. Если его пить регулярно, снижается риск развития атеросклероза.

Какао помогает повысить гемоглобин и улучшить состояние кожи и волос. Это ароматный и вкусный напиток. Ложку дегтя ко всем преимуществам добавляет высокая калорийность напитка. Поэтому злоупотреблять им не стоит.

Кэроб

Кэроб — популярный суперфуд, который делают из высушенных плодов рожкового дерева. Напиток из кэроба и молока получается таким же вкусным и ароматным, как и какао, но при этом намного слаще.

Благодаря натуральной сладости в напиток из кэроба не придется добавлять сахар или зефирки, что делает его диетическим. Кофеина в кэробе нет, но благодаря большому количеству витаминов он обеспечивает прилив энергии. Еще один плюс в том, что в отличие от какао кэроб не является аллергеном.

Масала

Согревающий и бодрящий напиток по индийскому рецепту — это чай масала. Готовят его на основе черного чая, добавляя молоко и специи: кардамон, корицу, гвоздику, фенхель. Можно добавить и другие пряности — миндаль, мускатный орех, корень солодки.

В Индии чай со специями пьют на завтрак или в точках с уличной едой, чтобы взбодриться в течение дня. Аромат этого напитка пробуждает не хуже, чем привычный запах кофе. Но масала — это не только заряд бодрости. Благодаря фенхелю он полезен для пищеварения, а гвоздика поможет оставаться здоровым в сезон простуд. По индийской традиции напиток должен быть калорийным, поэтому в него обязательно добавляют подсластитель.

Имбирный чай

Чай из имбиря — витаминный, бодрящий и согревающий напиток. Он содержит витамины группы В, А, С, эфирные масла. Имбирный напиток улучшает кровообращение и дает заряд энергии.

К корню этого растения можно добавлять мед, лимон, лайм. Имбирный чай также можно смешать с черным или зеленым чаем.

Молочная сыворотка с соком

В молочной сыворотке ест витамины А, С и В. Соли магния делают ее полезной при стрессах, так как они укрепляют нервную систему. Для улучшения вкуса в нее добавляют фруктовое пюре или сок, так витаминов становится еще больше.

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