Экс-главный санврач Минска: В белорусской медицине сейчас глобальная проблема 1 14.12.2022, 15:33

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Иван Войтович

И «целевиками» ее не решить.

Больницы и поликлиники Беларуси нуждаются в тысячах медработников. Цифра растет каждый месяц.

Власти же решили «бороться» с дефицитом врачей с помощью целевого направления. Насколько это эффективный метод и как он повлияет на качество медицины?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с бывшим главным государственным санитарным врачом города Минска, Минского района Иваном Войтовичем.

— Целевой метод используется в Беларуси давно, сколько я себя помню. Нельзя сказать, что это решает проблему дефицита врачей. Здесь нужно думать о комплексных мерах, включая стимулирование интереса молодежи жить и трудиться там, где ей делать это не интересно.

То есть, решать вопросы жилья, зарплат и так далее. Целевое направление вынуждает ребят ехать в регионы, но, если говорить именно о дефиците, то это вообще огромная проблема.

«Целевое» может решить задачу с количеством медиков в конкретном месте. В отдаленной деревне или городе, куда добровольно ехать не хотят. В Беларуси сейчас другая, глобальная проблема с тем, что в принципе медиков в стране не хватает. Целевым же методом, похоже, решили остановить отток кадров.

— На ваш взгляд, что могло бы решить этот вопрос?

— Мое мнение, что только целевым направление дефицит кадров в Беларуси не решить. Это 100%. Они думают: вот, мы сейчас наберем студентов и будет у нас больше медиков. Но это же не решит проблему квалифицированных кадров.

Да, выпускники медвузов станут такими, но со временем. Технически они могут закрывать дыры на местах молодыми специалистами, но, подчеркну, это не решает проблему оттока квалифицированных кадров, которые следует поддержать. Тут уже должны быть задействованы другие механизмы, а люди сейчас уезжают из страны по многим причинам.

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