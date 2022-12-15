Снежные заносы, десятки ДТП: что происходит на трассах Гомельской области 5 15.12.2022, 14:01

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На Гомельщину обрушился снегопад.

В четверг на Гомельскую область обрушился сильный снегопад. Дороги замело за считанные минуты, ухудшилась видимость и возросло количество дорожно-транспортных происшествий. Группа «ЧП Гомель» одной из соцсетей показала, что происходит на трассах области.

Из-за резкого ухудшения погодных условий и снегопада Госавтоинспекция ввела на всей территории Гомельской области специальный план «Погода».

По прогнозам синоптиков, снег в Гомельской области перестанет идти только ближе к вечеру.

Отметим, что в связи с осложнением погодных условий план «Погода» ввели также на территории Минской области.

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