Вячеслав Сивчик: Мы сможем победить эту систему 18.12.2022, 8:35

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Независимость надо отстаивать в любой ситуации.

Лидер движения солидарности «Разам», одна из самых заметных фигур белорусского сопротивления Вячеслав Сивчик сегодня отмечает юбилей — 60 лет.

Вместе с сайтом Charter97.org оппозиционный политик вспомнил самые яркие моменты борьбы за свободу, а также поделился своим видением Беларуси будущего.

— Вы уже более тридцати лет в белорусском сопротивлении. Думали ли вы, когда начинали свой политический путь, что борьба затянется на десятилетия?

— Когда я присоединился к политической борьбе, у меня было ощущение, что произойдет «штурм Бастилии», мы выгоним коммунистов, а я займусь совсем другими делами. Но вы же знаете новейшую историю Беларуси: была только кратковременная оттепель, всего несколько лет — конец «перестройки», период независимости и до момента прихода к власти этого чудовища, фамилия которого Лукашенко.

Поэтому просто не было возможности уклониться, ведь ситуация в Беларуси всегда была критической. Сейчас, когда мы с вами разговариваем, она просто катастрофическая. В такой ситуации наша страна и наш народ еще не были за последние сто лет.

— В девяностых вы организовали много ярких акций протеста. Среди них — перекрытый проспект Скорины, когда вы протестовали против попыток Ельцина и Лукашенко создать «союзное государство». Как это было?

— На тот момент была определенная демократизация Российской Федерации. В том числе, там были разные СМИ, которые имели достаточно большую аудиторию в Беларуси. И в те дни транслировались две главные картинки: Лукашенко с Ельциным что-то подписывают в Москве, где диктатор даже бил стаканы с водкой на радостях, одновременно с этим минчане перекрывали главный проспект Скорины. Это было сделано дважды — в 1998-м и 1999-м годах, причем проспект мы держали примерно по полчаса.

Мы показали не только всему миру, но в первую очередь самим белорусам, что независимость — наивысшая ценность, которую надо отстаивать в любой ситуации. И это повлияло на дальнейшие события в Беларуси.

— Смотря на годы сопротивления, чем может гордиться Вячеслав Сивчик?

— Есть много причин для гордости — это весна 1996-го года, ряд других кампаний, про которые сегодня многие забыли, в том числе — и весна 1997-го, которая проходила в очень тяжелых условиях, но она все-таки была. Конечно, это и перекрытие проспекта, про которое вы как раз вспомнили.

Не менее важной была антипутинская акция, когда он вылез со своими «мухами и котлетами». Когда Путин после этого заявления первый раз прилетел в Беларусь, мы требовали, чтобы он просил прощения у белорусской нации. Это увидел не только весь мир, но и белорусы. Потому что в тот момент путинская шайка еще не приватизировала все СМИ, которые были в Москве.

И, конечно, больше всего можно гордиться Площадью Кастуся Калиновского (защита палаточного городка в центре Минска в 2006-м году — прим. ред.). Это в определенной мере было чудом. Уже после случившихся событий многие рассуждали, как надо было действовать, что правильно было сделано, а что не так. Но эти более чем трое суток, которые удерживался остров свободы в центре Минска, — настоящее белорусское чудо. Мы протестовали наперекор и лукашенковским структурам, и московским. По ряду факторов я могу утверждать, что к разгону Площади Кастуся Калиновского подключились российские спецслужбы.

— Когда в двадцатом году белорусский народ вышел на улицы под бело-красно-белыми флагами, чувствовали ли вы преемственность? Ведь такие люди, как вы, пронесли национальный флаг через года.

— Абсолютно. Более того, мне всегда очень было неприятно, когда пробовали противопоставить так называемую старую оппозицию тем политикам, которые были рождены этим последним избирательным фарсом, проходившим во время всемирной пандемии и в условиях гибридной войны Российской Федерации против Беларуси.

Прислужники Лукашенко были бандитами еще в 20-м веке. Тогда были убиты лидеры белорусской оппозиции: Виктор Гончар, Юрий Захаренко, Геннадий Карпенко. За эти преступления бандитов во главе с Лукашенко никто не привлек к ответственности. Но каждый человек, который сталкивался с этой бандой, понимал боль каждого, кто попадал в концлагерь на Окрестина и другие концлагеря.

Нужно гордиться, что белорусы в тех условиях оказались способны к массовому народному сопротивлению. Мы не должны забывать о тех сотнях тысяч и миллионах граждан, которые под бело-красно-белыми флагами выходили не только в Минске, не только в крупных городах, а практически во всех населенных пунктах Беларуси. В очередной раз белорусы напомнили миру, что есть Беларусь и есть белорусский народ.

Нашу страну сегодня превратили в концлагерь. Однако самое главное в таких тяжелых условиях — чтобы белорусский национальный интерес и белорусская солидарность были не просто словами или тезисами, а поддерживались всеми белорусами. Впереди у нас еще очень тяжелые испытания, нация способна их пройти с меньшими жертвами только после объединения именно белорусских сил.

Еще раз обращаю внимание на трагические события 2020-го года, когда практически по московскому плану была заменена оппозиция. К сожалению, про это мало говорят, но это правда. Не стоит забывать, что сегодня в лукашенковских тюрьмах находятся лидеры оппозиции: Николай Статкевич, Павел Северинец, Григорий Костусев, лидеры «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель и Максим Винярский, один из руководителей известного творческого объединения «Погоня» Геннадий Дроздов, Алесь Пушкин, ряд других общественных деятелей. Тут можно называть много фамилий героических людей.

Также стоит обратить внимание на абсолютную ложь, которую себе позволял Лукашенко, что он «якобы не воюет с женщинами». У нас есть настоящие белорусские героини — Полина Шарендо-Панасюк, Ольга Золотарь, которых разлучили с детьми и бросили в тюрьму.

В 2021-м году мы готовили одну из акций солидарности с белорусскими политзаключенными и решили, что на ней будет упомянуто сто имен. Но подготовка к этой акции принесла неожиданности даже для меня. Оказалось, что к этому времени так и не была произведена нормальная структуризация списков белорусских политзаключенных.

Другой момент — оказалось, что более сотни политзаключенных, которые на тот момент находились в лукашенковских тюрьмах, я знаю лично. Это было очень больно. Мы все обязаны этим людям, потому что они, находясь в абсолютно нечеловеческих условиях, дают надежду всему белорусскому народу, реально борясь за свободу всей страны и всей нации.

Мы должны идти волнами белорусской солидарности, потому что политзаключенных, к большому сожалению, очень много. Цифры, про которые мы сегодня знаем, это только вершина айсберга.

Не стоит забывать, с чего начиналось белорусское национальное освободительное движение. Знаменитая газета Кастуся Калиновского, которая вдохновляла белорусов, абсолютно не случайно называлась «Мужицкая правда». Важно говорить правду про ту банду, которая, к сожалению, уже давно руководит Беларусью.

В 2020-м году она превратилась из лукашенковской банды в лукашистско-путинскую, потому что влияние Москвы на силовые структуры выросло именно за счет событий того года. Стала возможной трагедия, которую мы можем наблюдать сегодня — использование территории Беларуси во время российско-украинской войны.

Во-вторых, важно проводить те кампании солидарности, которые еще можно проводить. Любая поддержка политзаключенных и их семей дорогого стоит, потому что это человечность, такие вещи помогают людям сражаться с нелюдьми. Сегодняшний режим Александра Лукашенко абсолютно бесчеловечный. Его власть имеет гэбэшный генезис, страшный генезис, который в 20-м веке унес десятки миллионов жизней, в том числе — и белорусов.

— Смотря на сегодняшнюю ситуацию в Беларуси, на что нам надеяться, что делать, чтобы приближать свободную Беларусь?

— Надеяться надо только на самих себя. Это большая ошибка, когда кто-то надеется на какие-то чудеса вне самого белорусского народа, несмотря на очень жесткую ситуацию. Хотим мы этого или не хотим, в Беларусь вернулись сталинские времена.

Вы знаете, что начиная с 9 августа 2020-го года и даже перед этой датой, все лето 2020-го года, пытки в лукашенковских тюрьмах идут по расписанию. Не останавливается тот репрессивный конвейер, когда каждый день белорусов арестовывают, ежедневно в разных районах страны каратели захватывают новых и новых белорусов.

В этих условиях только сопротивление белорусского народа может спасти Беларусь.

Я обращаю ваше внимание, что один из самых известных белорусских политзаключенных, один из лидеров белорусской оппозиции Павел Северинец, даже находясь в лукашенковской тюрьме, смог передать свои рисунки на свободу. Благодаря этому был издан календарь на 2023-й год, который содержит необходимый сегодня каждому белорусу лозунг: «Беларусь — это святое».

Вокруг наших извечных лозунгов и надо консолидировать белорусскую нацию, потому что мы имеем обязанность исполнить завет Кастуся Калиновского, исполнить главную политическую цель белорусского народа, чтобы именно белорусы выбирали ту власть, которую они хотят. Только через понимание того, что Беларусь — это наши люди, мы сможем победить эту нечеловеческую систему, которая уже слишком долго правит нашей страной.

— Какой вы видите Беларусь в будущем, чтобы можно было сказать: «Именно за такую страну я боролся всю свою жизнь»?

— Такой же, какой ее видели наши предшественники сто лет назад и даже раньше. Мы — европейцы, белорусская культура и белорусская история — это европейская культура и европейская история. Поэтому наша цель такая же, какая была и у предыдущих поколений белорусских возрожденцев — чтобы Беларусь была свободной, европейской, состоятельной страной. Несмотря на всю эту лукашенковскую банду, несмотря на тот террор, который они направили против белорусского народа, это не просто мечта — так будет! И очень хотелось бы, чтобы это было все-таки побыстрее. Болезнь, которая называется «Лукашенко», очень сильно затянулась.

Справка Charter97.org

Вячеслав Сивчик родился 18 декабря 1962 года в Минске. Белорусский общественный и политический деятель, один из основателей партии Белорусский Народный Фронт, лидер движения солидарности «Разам».

В 1984 году окончил географический факультет Белорусского государственного университета. Работал в ПО «Грузморберегозащита», «Беларусьгеология» и в Национальной академии наук. С 1998 по 2001 год был главным редактором бюллетеня «Кірмаш».

Председатель Белорусского центра «Запад» в Украине с 2011 года.

Заявитель и организатор уличных акций демократической оппозиции, в том числе Дня Воли и «Чернобыльского шляха», разных лет. Неоднократно привлекался за это к уголовной и административной ответственности. Один из первых политзаключенных режима Лукашенко.

Координатор белорусских участников украинской «Оранжевой революции» (2004-2005). Один из организаторов палаточного лагеря на Октябрьской площади 20-24 марта 2006 года.

Женат. Имеет двух сыновей.

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