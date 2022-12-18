Мощный взрыв произошел на нефтегазовом месторождении в Иркутской области РФ

Мощный взрыв произошел на нефтегазовом месторождении в Иркутской области РФ9
- 18.12.2022, 20:21
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Видеофакт.
В Иркутской области РФ произошел мощный взрыв на Марковском нефтегазовом месторождении.
Об этом сообщают российские СМИ.
Как сообщают медиа, в Усть-Кутском районе на Марковском месторождении горит технологическое оборудование комплексной подготовки природного газа. Отмечается, что пожар охватил площадь около 1000 квадратных метров. Есть пострадавший.
Очевидцы публикуют видео с места пожара в многочисленных Telegram-каналах и на YouTube.