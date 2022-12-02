Взрыв на коньячном заводе: в Новой Каховке пылает база оккупантов 2 2.12.2022, 8:19

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Уничтожено большое скопление живой силы россиян.

На коньячном заводе «Таврия» в Новой Каховке горячо: украинские бойцы ударили по базе россиян, которую обустроили на территории предприятия – местные жители сообщают о мощных взрывах и пожаре. А инсайдеры – о большом количестве «200-х» оккупантов, передает stopcor.org.

Во временно оккупированном Каховском районе громко было на протяжении всех суток 1 декабря. После полудня херсонские телеграмм-каналы сообщили о взрывах, которые слышали жители города Таврийск.

А ближе к вечеру канал «Николаевский Ванек», информационно сотрудничающий с Силами обороны юга и Николаевской ОВА, обнародовал фото из Новой Каховки, где также зафиксирован «прилет». В результате попадания начался масштабный пожар: в вечернем небе над Новой Каховкой пылает яркое красное зарево.

Как сообщает автор канала, ВСУ накрыли позиции врага на заводе «Таврия», где было большое скопление живой силы россиян. Предварительно прогнозируют значительное количество погибших и раненых оккупантов.

Отметим, коньячный завод «Таврия» – одно из ключевых винодельческих предприятий Украины, чей бренд марочных коньяков хорошо известен в стране и за ее пределами. 8 ноября стало известно, что оккупанты ограбили компанию и вывезли ее с территории ценное оборудование, а также, возможно, спирты для производства уникального коллекционного напитка.

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