Украинская армия вплотную подошла к Кременной 2.12.2022, 11:52

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Фото: ВСУ

Оккупанты понимают, что город им не удержать.

Украинские воины уже вплотную подошли к временно оккупированной захватчиками Кременной в Луганской области. Поскольку в области начинает промерзать земля и техника сможет продвигаться быстрее – вскоре можно ожидать хороших новостей по этому населенному пункту, и это понимают даже российские оккупанты.

Деоккупация Кременной открывает для украинских воинов дороги на Сватово, Северодонецк и Рубежное. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Он отметил, что в Луганскую область постепенно приходит зима. И если раньше по размытой земле украинская техника не могла продвигаться вперед, то сейчас почва медленно промерзает. Если погодные условия не изменятся, в ближайшее время тяжелая техника сможет достаточно быстро продвигаться.

Пока же украинские воины уже подошли практически вплотную к Кременной.

«Наши войска уже достаточно близко у Кременной, мы показывали видео с подстанции Кременской, а это буквально пару километров от самого населенного пункта. Очень надеюсь, что в ближайшее время наши Вооруженные силы Украины порадуют нас хорошими новостями - благодаря погоде так же», - рассказал Гайдай.

Он отметил, что неизбежность деоккупации Кременной очевидна даже для оккупантов.

«Россияне понимают четко, что Кременную они не удержат. Где-то есть какие-то признаки, что они это понимают, учитывая то, что мы видим, что возле Старобельска, а это гораздо дальше вглубь Луганской области, они строят вторую мощную линию обороны. Четко понимают, что Кременная в ближайшее время будет деоккупирована ВСУ», – подчеркнул глава Луганской ОВА.

В то же время увольнение Кременной открывает для ВСУ дороги на крупные города Луганщины, прежде всего - на Рубежное.

«От Кременной идут дороги в разные направления. Это и направление Сватово, и направление на наши города - Рубежное, Северодонецк. И в принципе там Рубежное совсем рядом. Город не может быть полноценной крепостью. Потому что оккупанты после 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение РФ - они 50% города разрушили полностью, поэтому закрепляться они там не будут, держать оборону долго так же не будут, тем более что мотивация совершенно разная у военных наших и у оккупантов. Мы видим, что как у них где-то какая-нибудь хоть немного угроза приближается, то они в принципе не держат оборону, а больше убегают», – отметил Гайдай.

Впрочем, в любом случае перед украинскими воинами стоит сложная задача.

«Не будет все равно это легкой прогулкой для наших военных, потому что огромное количество личного состава привезли уже на территорию Луганской области оккупанты, и огромное количество техники так же. Поэтому – я это говорил уже много раз и могу повторить – каждый метр Луганщины дается очень-очень тяжело», – подчеркнул глава ЛОВА.

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