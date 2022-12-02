Лукашисты задержали в Миорах «Человека года Витебщины»1
- 2.12.2022, 15:45
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Он также является лауреатом премии диктатора «За духовное возрождение».
Правозащитникам «Весны» стало известно, что во время массового «хапуна» в Миорах, произошедшего 30 ноября, было задержано как минимум 13 человек. Известно, что задерживали людей на Миорском металлопрокатном заводе, а также в других местах.
По неподтвержденной информации, задержания связаны со «сливами» данных о лукашистах и «оскорблениями» в комментариях.
Правозащитникам стали известны фамилии трех задержанных — это Сергей Ерофеев, а также отец и сын: Витольд Ермоленок и Антон Ермоленок.
Витольд Ермоленок — руководитель музейного объединения «Наследие Миорского края», учитель истории высшей квалификационной категории, автор более 450 публикаций, лауреат премии Лукашенко «За духовное возрождение», «Человек года Витебщины-2010».