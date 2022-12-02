На Лидчине мужчин массово вызывают в военкомат 4 2.12.2022, 20:39

4,388

Скрытая мобилизация идет полным ходом.

В Беларусь продолжается якобы «сверка военно-учетных данных военнообязанных». С середины ноября до конца текущего года у всех военнообязанных, которые состоят на воинском учете, будут сверены необходимые сведения, пишет lidanews.by.

− Военный комиссариат Лидского района приступил «ко второму этапу сверки». Военно-обязанным необходимо явиться на пункт сбора либо в военный комиссариат для уточнения военно-учетных данных. С собой следует взять документы, указанные в повестке. Это военный билет, при наличии – мобилизационное предписание и водительское удостоверение, − рассказал военный комиссар Лидского района Виталий Докучаев.

Представители воинских частей и сотрудники военного комиссариата уточняют у граждан их военно-учетную специальность, образование, семейное положение, данные о месте работы, адрес проживания, номера домашнего и мобильного телефонов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».