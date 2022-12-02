Названы самые надежные и долговечные авто в мире

Названы самые надежные и долговечные авто в мире1
- 2.12.2022, 22:19
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Эксперты проанализировали более двух миллионов машин.
Модели Toyota входят в число самых надежных и долговечных автомобилей на рынке по мнению специалистов исследовательской компании iSeeCars. При должном обслуживании эти машины способны проехать больше 300 тысяч километров.
В рамках нового исследования эксперты проанализировали более двух миллионов автомобилей и выбрали модели, у которых на долю экземпляров с пробегом выше 200 000 миль (около 322 000 км) приходится наибольшее количество машин. В результате они составили ТОП-20 самых долговечных моделей авто, в который вошли десять моделей Toyota, три Honda, по две модели Chevrolet, GMC и Ford, а также один Nissan.
«То, что мы видим — это список надежных автомобилей, способных проехать больше четверти миллиона миль при правильном обслуживании. И чтобы было ясно, это исследование говорит не о максимальном сроке службы этих транспортных средств, а о текущих показаниях одометра. Большинство из этих автомобилей до сих пор активно эксплуатируются владельцами», — заявил главный аналитик iSeeCars Карл Брауэр.
Топ-20 самых долговечных автомобилей по версии iSeeCars:
1. Toyota Sequoia
2. Toyota Land Cruiser
3. Chevrolet Suburban
4. Toyota Tundra
5. GMC Yukon XL
6. Toyota Prius
7. Chevrolet Tahoe
8. Honda Ridgeline
9. Toyota Avalon
10. Toyota Highlander Hybrid
11. Ford Expedition
12. Toyota 4Runner
13. Toyota Sienna
14. GMC Yukon
15. Honda Pilot
16. Honda Odyssey
17. Toyota Tacoma
18. Nissan Titan
19. Ford F-150
20. Toyota Camry Hybrid