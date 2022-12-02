Названы самые надежные и долговечные авто в мире 1 2.12.2022, 22:19

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Эксперты проанализировали более двух миллионов машин.

Модели Toyota входят в число самых надежных и долговечных автомобилей на рынке по мнению специалистов исследовательской компании iSeeCars. При должном обслуживании эти машины способны проехать больше 300 тысяч километров.

В рамках нового исследования эксперты проанализировали более двух миллионов автомобилей и выбрали модели, у которых на долю экземпляров с пробегом выше 200 000 миль (около 322 000 км) приходится наибольшее количество машин. В результате они составили ТОП-20 самых долговечных моделей авто, в который вошли десять моделей Toyota, три Honda, по две модели Chevrolet, GMC и Ford, а также один Nissan.

«То, что мы видим — это список надежных автомобилей, способных проехать больше четверти миллиона миль при правильном обслуживании. И чтобы было ясно, это исследование говорит не о максимальном сроке службы этих транспортных средств, а о текущих показаниях одометра. Большинство из этих автомобилей до сих пор активно эксплуатируются владельцами», — заявил главный аналитик iSeeCars Карл Брауэр.

Топ-20 самых долговечных автомобилей по версии iSeeCars:

1. Toyota Sequoia

2. Toyota Land Cruiser

3. Chevrolet Suburban

4. Toyota Tundra

5. GMC Yukon XL

6. Toyota Prius

7. Chevrolet Tahoe

8. Honda Ridgeline

9. Toyota Avalon

10. Toyota Highlander Hybrid

11. Ford Expedition

12. Toyota 4Runner

13. Toyota Sienna

14. GMC Yukon

15. Honda Pilot

16. Honda Odyssey

17. Toyota Tacoma

18. Nissan Titan

19. Ford F-150

20. Toyota Camry Hybrid

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