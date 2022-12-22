Белорус развелся с женой, лишь бы не платить долг за обучение 2 22.12.2022, 10:46

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Но все оказалось зря.

Необычная история с взысканием долгов произошла в Витебске. Должник, не желая платить, пытался решить проблему различными способами, даже развелся с женой, но в итоге деньги все-таки взыскали. Подробности сообщила городская прокуратура.

Житель Витебска остался в долгах перед своим учебным заведением — видимо, не отработал распределение, поэтому должен был возместить затраты на его учебу. Размер долга составлял 7201 рубль. Мужчина выплачивать его не спешил — вносил совсем маленькие платежи, что судебные исполнители расценивали как попытку затянуть возврат долга. Они решили взыскать деньги за счет имущества витеблянина. Однако никакой чисто своей собственности у него не оказалось — автомобиль 2019 года выпуска был в совместной собственности с женой.

Тогда судебные исполнители решили вернуть долг за счет тех долей имущества, которые были в собственности у мужчины: его с женой машину могли бы продать, жене отдали бы стоимость ее доли, а из доли мужчины вычли бы сумму долга.

Когда супругам сообщили о таком плане действий, у них возник собственный контрплан. Уже через два дня они заключили между собой брачный договор, по которому машина, а также совместно нажитые деньги и ценные бумаги переходили в собственность жены.

Судебным исполнителям такой ход не понравился, и они обратились в прокуратуру. Та провела проверку. Оказалось, что по сути в семье ничего не изменилось: должник продолжает пользоваться машиной, а жена на ней почти не ездит, это подтвердили и соседи, и постановления о штрафах за нарушение ПДД. Сами супруги это не отрицали. Сотрудники прокуратуры пришли к выводу, что брачный договор мнимый и был заключен лишь для вида — не чтобы на самом деле передать имущество, а для выведения его из общей собственности — чтобы его не могли изъять в счет долга.

Прокуратура подала в суд иск для признания брачного договора ничтожным. Но супруги пошли на крайнюю меру, чтобы отстоять свое, и, не дожидаясь суда, отправились в ЗАГС и развелись. По их мнению, это должно было доказать, что брачный договор заключался именно с учетом предстоящего развода, а не фиктивно. Однако схема не сработала. А убедительно объяснить, почему они решили заключить договор именно через два дня после уведомления от судебного исполнителя, супругам не удалось.

Поняв, что ничего не вышло, витеблянин решил не дожидаться, пока его машину продадут с аукциона, а сам отдал судебным исполнителям весь оставшийся долг — больше 6000 рублей. Производство было закрыто, и учебное заведение отозвало свой иск.

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