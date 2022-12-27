«Я даже квартиру застраховала – жить страшно!» 11 27.12.2022, 10:45

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Жители многоэтажки в Барановичах борются с проблемными соседями.

Жильцы дома №26 по улице Царюка в Барановичах уже около года страдают от постоянного шума, вони, тараканов и пьяниц, периодически ночующих в их подъезде. Причиной всего этого безобразия они видят двух соседей, получивших социальные квартиры в их доме. Устав безуспешно бороться с проблемными квартирантами, люди решили предать свою проблему огласке, пишет intex-press.by.

«Квартиры дали, а объяснить культуру поведения забыли»

Первое, на что обращаешь внимание, когда заходишь в подъезд дома №26 по улице Царюка, – резкий химический запах и разрисованная чем-то белым напольная плитка. Когда жильцы дома начинают проводить экскурсию по этажам, указывая на трупы тараканов на лестничных клетках, становится понятно, что и запах в подъезде, и мел на полу – следы борьбы с ненавистными насекомыми. А ведь еще год назад, говорят жители дома, их подъезд выглядел совсем иначе.

– Раньше все было отлично. В нашем доме всегда были полный порядок и тишина, жили в свое удовольствие. Все изменилось, как сюда заехала эта молодежь! – рассказывает Татьяна, жительница одной из квартир.

«Эта молодежь» – парень и девушка, получившие как дети-сироты социальные квартиры в их доме около двух лет назад. Именно с их появлением, говорят жильцы, начались проблемы.

– В квартире девушки – настоящий притон! Там грязь, живет несколько котов, она ведет антисоциальный образ жизни, – рассказывает жительница одной из квартир.

Такая же картина, по словам жильцов, и в квартире парня, живущего двумя этажами ниже: круглосуточные пьянки, ругань и грохот.

– Квартиры им дали, а объяснить культуру поведения, видимо, забыли. Да, сироты, ну так и что теперь, нам все это терпеть!? – возмущаются жильцы.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения жителей многоэтажки, стали толпы тараканов, которые, уверены они, поползли в их квартиры именно от неблагополучных соседей.

– Начало октября. Я в квартире, занимаюсь на кухне домашними делами. Вдруг на голову что-то падает – таракан! Потом смотрю: по стенам бежит еще один, и еще! Две ночи сидела с тапком в руках – боялась ложиться спать! – вспоминает жительница третьего этажа.

«Милиция уходит, гулянка продолжается»

Жители дома они не раз пытались договориться с проблемными соседями. И самостоятельно, и с привлечением различных служб и органов. Но, по словам жильцов, на контакт молодые люди не идут. В этом мы убедились, столкнувшись с парнем из социальной квартиры прямо на лестничной клетке. Когда корреспондент Intex-press поинтересовался у молодого человека, почему соседи на него жалуются, он ответил: «Пусть жалуются, это их проблемы». И ушел.

– Вот так и живем. Участковый делает им замечание – и все. После того, как уходит милиция, гулянка продолжается. Никакой управы на них нет! – возмущается жительница одной из квартир семиэтажки.

Люди недоумевают, почему проблемных жильцов до сих пор не выселили, ведь у обоих – большие долги за коммуналку, за неуплату им даже отключили свет и газ. По словам жительницы дома Татьяны, когда она указала ЖЭСу на задолженности проблемных соседей и пыталась узнать, почему на них никто не находит управы, ей ответили: «Это не ваше дело».

– Я живу между двух огней: сверху – один, снизу – вторая. Ходят всякие люди в неадекватном состоянии. Кто знает, что они могут вытворить? Я даже квартиру застраховала – жить страшно! Уже полгода как квартира на втором этаже поставлена на учет как социально опасная. Ну, и что? По факту пьянки как были, так и есть, – рассказывает жительница дома.

Необходимо писать жалобы в исполком

Почему возникла проблема у жильцов дома №26 по ул. Царюка и как можно помочь людям ее решить? Чтобы найти ответы на эти вопросы, мы обратились в КУРЭП «ЖРЭУ г. Барановичи», однако там от комментариев отказались.

Независимый юрист, которого журналисты попросили помочь с советом, отметил, что жильцам дома необходимо писать жалобы в исполком с требованием выселить проблемных соседей ввиду явного нарушения ими правил пользования жилыми помещениями.

Если эти соседи систематически допускают нарушение требований жилищного кодекса, а также привлекались к административной ответственности за правонарушения, договор найма жилого помещения может быть с ними расторгнут.

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