Новый год 2023: Семь салатов с корейской морковью на праздничный стол

Новый год 2023: Семь салатов с корейской морковью на праздничный стол1
- 28.12.2022, 12:54
Корейская морковка сделает блюдо сочным, хрустящим и придаст пряный вкус.
Морковь по-корейски хороша сама по себе. Но если вам надоел моновариант, то приготовьте с ней другой вкусный салат. Корейская морковка сделает блюдо сочным, хрустящим и придаст пряный вкус. Попробуйте, вам понравится! «Униан» выбрал самые интересные салаты с корейской морковкой.
Салат с корейской морковью и курицей - вариант 1
Корейская морковь - 150 г
Куриное филе - 300 г
Яйца - 2 шт.
Твердый сыр - 200 г
Майонез - по вкусу
Соль - по вкусу.
Отварите куриное филе, яйца сварите вкрутую. Натрите сыр на крупной тёрке. Курицу и яйца порежьте кубиками. Все смешайте и заправьте майонезом.
Можно выложить салат слоями: курица, морковь, сыр, яйца. Промажьте каждый слой, кроме последнего, майонезом.
Салат с корейской морковью и колбасой - вариант 2
Корейская морковь - 200 г
Копченая колбаса - 200 г
Огурец - 1 шт.
Помидор - 1 шт.
Петрушка или укроп - 1 пучок
Соль - по вкусу
Майонез - по вкусу.
Нарежьте соломкой колбасу, огурец, помидор. Измельчите зелень. Смешайте все ингредиенты с морковью по-корейски. Посолите и заправьте майонезом.
Салат с корейской морковкой и сухариками - вариант 3
Корейская морковь - 200 г
Сухарики ржаные - 50 г
Яйца - 2 шт.
Копченая колбаса - 100 г
Соль - по вкусу
Майонез - по вкусу.
Нарежьте соломкой колбасу, яйца отварите вкрутую и нарежьте кубиками. Смешайте колбасу, яйца и корейскую морковь. Посолите и добавьте сухарики. Заправьте майонезом.
Совет:этот салат нужно сразу подавать на стол, иначе сухарики раскиснут.
Салат с жареными грибами и корейской морковкой - вариант 4
Корейская морковь - 70 г
Куриное филе - 1/2часть
Шампиньоны - 5 шт.
Яйца - 2 шт.
Твердый сыр - 50 г
Лук - 1 шт.
Майонез - по вкусу.
Отварите куриное филе, нарежьте кубиками. Измельчите грибы и лук, обжарьте. Нарежьте яйца мелкими кубиками, сыр натрите на крупной терке. Смешайте курицу с грибами, луком, яйцами и сыром. Добавьте корейскую морковь, предварительно отжав ее. Перемешайте и заправьте майонезом.
Салат с корейской морковью и пекинской капустой - вариант 5
Корейская морковь - 300 г
Пекинская капуста - 1/2 кочана
Куриное филе - 400 г
Огурец - 1 шт.
Укроп - по вкусу
Соль - по вкусу
Майонез - по вкусу.
Отварите и нарежьте курицу кубиками, огурцы нарежьте соломкой. Нашинкуйте капусту. Смешайте курицу, огурцы,капусту с морковью по-корейски и измельченным укропом. Посолите, добавьте майонез и перемешайте.
Салат с корейской морковью и апельсином - вариант 6
Корейская морковь - 200 г
Апельсин - 1 шт.
Куриное филе - 200 г
Яйца - 3 шт.
Твердый сыр - 150 г
Соль - по вкусу
Майонез - по вкусу.
Отварите курицу, нарежьте ее и апельсин крупными кубиками. Отварите яйца, натрите их и твердый сыр на крупной тёрке.
Соберите салат: выложите слоями курицу, корейскую морковь, апельсин, яйца, сыр. Промажьте каждый слой, кроме последнего, майонезом.
Салат с корейской морковью и плавленым сыром - вариант 7
Корейская морковь - 90 г
Куриная грудка - 200 г
Шампиньоны - 200 г
Яйца - 3 шт.
Твердый сыр - 130 г
Плавленый сырок - 1 шт.
Лук - 1 шт.
Майонез - по вкусу.
Нарежьте куриное филе кубиками, грибы - пластинками, а лук - полукольцами. Обжарьте каждый ингредиент по отдельности. Отварите яйца вкрутую и натрите на мелкой терке - вам понадобится две трети натертых яиц.
Соберите салат: выложите слоями курицу, лук, грибы, корейскую морковь, яйца. Каждый слой смажьте майонезом.
Приготовьте сырные шарики: оставшуюся треть яиц смешайте с тертым плавленым сыром и майонезом.
Украсьте салат сырными шариками, посыпьте сверху тертым твердым сыром.