Под Попасной ВСУ ликвидировали российского генерала: неожиданные детали 3 29.12.2022, 9:40

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Его уничтожение тщательно скрывали в Москве.

В июне под Попасной украинские военные ликвидировали российского генерал-лейтенанта Романа Кутузова.

Неожиданные данные из его биографии сегодня опубликовал журналист Сергей Костеж. Так, он отметил, что о ликвидации этого генерала сообщала украинская разведка, но его смерть, как и других высоких военных чинов, отрицало российское командование.

«Оказывается, уже на федеральном военном пантеоне под Москвой скромно в списках есть некий генерал-лейтенант Роман Кутузов, который чего-то погиб еще в июне под Попасной», - написал журналист.

Он отметил, что по официальной версии, Кутузов командовал 8 армией и должен был бы находиться в Новочеркасске Ростовской области РФ.

«Оказывается, нет. В эти дни он почему-то командовал 1-м армейским корпусом «ДНР». Странно, потому что в России чему-то рассказывали 8 лет, что у нас здесь «гражданская война». А тут оказывается кадровые генералы ВС РФ сборищем боевиков-сепаратистов командуют, как же так?»,- прокомментировал журналист.

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