Аэропорт Саратова закрыли из-за атаки беспилотников 2 29.12.2022, 19:08

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Также был закрыт аэропорт в Пензе.

Авиационные власти закрыли гражданский аэропорт в Саратове и часть воздушного пространства над регионом после атаки украинского беспилотника. Из-за этого нескольким самолетам пришлось изменить маршрут, рассказали в авиакомпании S7.

«Рейс Новосибирск — Саратов по причине временного закрытия воздушного пространства вынужденно сел в Самаре, после открытия воздушного пространства самолет доставил пассажиров из Самары в Саратов», — сообщили в пресс-службе. Рейс «Победы» из Внуково долетел до Тамбовской области и вернулся в Москву. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Также «в целях безопасности» вводились ограничения над Пензенской областью, сообщил директор пензенского аэропорта Юрий Осколков. «Было закрыто воздушное пространство», — подтвердил он, отметив, что в настоящее время аэропорт работает как обычно. В Росавиации от комментариев отказались.

Днем в Энгельсе Саратовской области сработала система ПВО. Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил об уничтожении беспилотника. Атака стала третьей за последний месяц. В городе, расположенном в 700 км от украинской границы, находится аэродром со стратегическими бомбардировщиками, входящими в ядерную триаду.

У России есть проблемы с системами противовоздушной обороны средней дальности, отмечает в своем ежедневном отчете британская разведка. Из-за того, что Минобороны пришлось перебросить такие установки как SA-22 «Панцирь» к линии фронта, объекты в глубине страны остались без защиты, добавили там.

В прошлый раз взрывы на аэродроме в Энгельсе прогремели в ночь на 26 декабря. Минобороны заявило о трех погибших военных и четырех раненых. До этого беспилотник ударил по аэродрому 5 декабря. Жертвами стали трое военнослужащих, два самолета получили повреждения.

После начала войны в Украине Росавиация закрыла 11 аэропортов на юге и в приграничных регионах из-за угрозы для гражданских самолетов. Агентство продлило запрет в 49-й раз на прошлой неделе, он действует до 2 января. Саратовский аэропорт в число закрытых не попал.

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