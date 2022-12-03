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Подоляк: Россия напрасно закапывает тысячи своих военных под Бахмутом

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  • 3.12.2022, 15:45
  • 3,592
Подоляк: Россия напрасно закапывает тысячи своих военных под Бахмутом

Россиянам лучше готовиться к Ялте.

Кремль закапывает тысячи своих военных под Бахмутом, чтобы доказать свою «способность». На самом деле, РФ ничего не может, поэтому россиянам стоит «начать готовиться к Ялте». Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

- Бахмут. Под городом, не несущим никакого стратегического смысла для хода войны, Кремль закапывает тысячи мобилизованных, заключенных, наемников и военных. Все, чтобы доказать себе: мы еще что-то можем! Нет, не можете. Забудьте о Бахмуте. Начинайте готовиться к Ялте - Ялтинскому трибуналу, - написал он.

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