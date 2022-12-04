New York Post: Путин упал с лестницы и повредил копчиковую кость

New York Post: Путин упал с лестницы и повредил копчиковую кость3
- 4.12.2022, 8:59
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Во время падения с главой РФ произошел неприятный конфуз.
Западные таблоиды пишут, что недавно российский диктатор Владимир Путин упал с лестницы в собственной резиденции и повредил копчиковую кость. Ситуацию сопровождал неловкий инцидент.
Как пишет Daily Mail и New York Post со ссылкой на один из российских телеграм-каналов, произошло это якобы после «тяжелого дня», когда Путин получил неутешительные новости с фронта и узнал об очередных проблемах в экономике РФ.
Путин якобы поскользнулся, спускаясь с лестницы в своем московском доме, упал на копчиковую кость, а затем опрокинулся на бок и сполз еще на две ступеньки. Как пишут таблоиды, из-за удара Путин «непроизвольно испражнился», что якобы связано с наличием у него рака желудочно-кишечного тракта.
«Инцидент произошел на глазах у телохранителей президента, которые быстро среагировали и бросились на помощь Путину», — пишут издания.
Трое силовиков помогли диктатору добраться до ближайшего дивана и вызвали дежурящих врачей в резиденции. Телеграм-канал сообщает, что медики прибыли через несколько минут, но не смогли сразу осмотреть диктатора, поскольку его пришлось вести в ванную.
После обследования врачи диагностировали Путину ушиб копчика и мягких тканей, пишут СМИ.
«Даже дома он носит специальную обувь с антискользящим покрытием, а лестница в резиденции считается «безопасной». Как оказалось, все меры предосторожности напрасны, когда есть нервы», — пишут таблоиды.