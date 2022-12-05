Начали действовать эмбарго и потолок цен на российскую нефть 5.12.2022, 9:04

Лимит цены на российскую нефть установлен на уровне $60 за баррель.

Сегодня вступило в силу эмбарго на морские поставки нефти из России в страны Европейского союза, а также начал действовать предел цен на российскую нефть, установленный Евросоюзом, странами G7 и Австралией. Об этом сообщил официальный журнал Евросоюза.

Эмбарго на российскую нефть было согласовано странами Европейского союза еще в конце мая. Исключение было сделано только для Болгарии и нефти, которая будет поставляться по трубопроводу «Дружба», пролегающему через территорию Украины, в Венгрию.

Лимит цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель после долгих споров страны ЕС согласовали 3 декабря. Он должно ограничить скачки цен, вызванные чрезвычайными рыночными условиями, и снизить доходы, которые Россия получала от нефти после того, как развязала войну против Украины.

Санкциями также предусмотрен страховой бойкот танкеров, которые будут перевозить российскую нефть по цене выше установленного лимита. Он предусматривает, что компаниям стран, договорившихся о санкциях, нельзя предоставлять брокерские, шипинговые, страховые и другие услуги для морской перевозки российской нефти в третьи страны, если только эта нефть не продана по цене ниже потолка. Это ставит целью помешать России возить нефть в обход санкций.

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