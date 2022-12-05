«Офицеры НАТО в три голоса ржут над лузером Путиным» 6 5.12.2022, 9:34

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Юлия Латынина рассказала о грандиозных проблемах в ВПК России.

Война в целом и обстрелы энергетики Украины продемонстрировали миру, что военная мощь России - дутый фейк. У России грандиозные проблемы с ракетными войсками.

Детали рассказала в своем видеоблоге на YouTube российская журналист, военный и политический обозреватель Юлия Латынина.

Российская армия из-за высокой эффективности украинской ПВО не смогла использовать свою излюбленную тактику ковровых бомбардировок. Вынуждена ограничиваться ракетными ударами по энергосистеме Украины. И с этим у РФ колоссальные проблемы.

Вся эта операция продемонстрировала, что ракеты - это очередное слабое место российской армии.

«Подозреваю, что офицеры НАТО сейчас сидят и ржут в три голоса. Знаменитые ракеты «Кинжал», про которые «патриоты» зудели, что они гиперзвуковые. Их нет. Есть три МиГ-31, которые могут нести под брюхом по одному «Кинжалу». Они все время в Беларуси то взлетали, то садились, а потом и вовсе улетели. Мы не знаем, деревянные «Кинжалы» у них висели под брюхом, или надувные… Это была такая пугалка. Знаменитые «Искандеры», которые «смеются», больше не смеются! В этих атаках «Искандеров» не было», - рассказала Латынина.

Латынина также добавила, что российский ВПК способен выпускать «Искандеры» в очень ограниченном количестве, которых недостаточно для массированных ударов по Украине.

Все нехорошо и с ракетами «Калибр». У РФ после уничтожения крейсера «Москва» и атаки на Севастопольский порт остались всего 4 судна, способных запускать эти ракеты. Использовать для этих целей подлодки Кремль не решается.

«Для запуска она (подлодка - ред.) должна выйти на поверхность. А в этом случае может получить «по кумполу» «Нептуном», так как не имеет системы ПВО… Грозный российский военный флот, который должен повелевать океанами, максимум может запустить 30-40 «Калибров», - рассказала журналистка.

Атаки на украинскую энергосистему Россия осуществляет в основном стратегическими бомбардировщиками «Ту-160» и «Ту-95». Стреляют они из Каспия, так как используют старые ракеты, у которых часто не заводятся двигатели.

У ВС РФ острейший дефицит не только носителей, но и самих ракет. Проблемы, со слов Латыниной, у россиян также с программированием самих ракет.

«Эти три с половиной «хромающих» бомбардировщика, три с половиной «хромающих» корабля, эти «Искандеры», которые не смеются, а плачут, эти «Кинжалы», которые совершают под брюхом демонстрационные полеты и никуда не летят… Что сейчас при виде всего этого должны думать аналитики НАТО? (...) Нет ничего позорнее лузера-террориста», - констатировала российская журналистка.

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