Макрон: Путин должен быть привлечен к ответственности 9 5.12.2022, 11:56

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Эммануэль Макрон

Фото: Getty Images

Ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины являются военным преступлением.

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью CBS News заявил, что главу Кремля Путина необходимо привлечь к ответственности за военные преступления, совершенные в Украине.

Глава Франции назвал ракетные российские удары по гражданской инфраструктуре являются военным преступлением

«Мы должны собрать все доказательства военных преступлений. И это то, что мы делаем, отправляя в Украину полицейских и экспертов... Мы должны запустить все юридические инициативы. Поэтому мой ответ - да», — заявил Макрон.

Ранее сайт Charter97.org писал, что в администрации президента США Джо Байдена начинают поддерживать идею специального трибунала для РФ

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