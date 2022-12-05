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ВСУ уничтожили взвод россиян под Бахмутом

  • 5.12.2022, 18:34
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ВСУ уничтожили взвод россиян под Бахмутом

Видеофакт.

Бойцы 108-го отдельного горно-штурмового батальона десятой ОГШ бригады ВСУ уничтожили значительное количество российских оккупантов, штурмовавших украинские позиции на Бахмутском направлении. Об этом сообщила пресс-служба подразделения в своем телеграмм-канале, обнародовав соответствующее видео.

Ролик смонтирован из нескольких эпизодов, снятых беспилотными летательными аппаратами, операторы которых искали интервентов, корректировали огонь артиллерии по ним и метко сбрасывали на них ВОГы (заряды автоматических станковых или подствольных гранатометов).

Всего на земле лежали два десятка захватчиков (целый взвод). Но понять, сколько из них убито или ранено, а кто просто притворяется мертвым, понять трудно.

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