Ученые обнаружили детские игрушки, которым 5 тысяч лет 1 6.12.2022, 11:50

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иллюстрационное фото

Уникальные артефакты нашли на Пиренейском полуострове.

Новое исследование 5000-летних медных сланцевых пластин с гравировкой в форме совы предполагает, что они могли быть древними игрушками, сделанными детьми. Об этом пишет Аrkeonews (перевод — lenta.ua).

Археологи обнаружили бесчисленное количество крошечных бляшек в форме совы, спрятанных в гробницах, ямах и расщелинах по всему Пиренейскому полуострову с конца 19 века. Однако никто не смог полностью прийти к единому мнению о том, что эти крошечные сланцевые сокровища могли когда-то стоять в течение многих лет.

Некоторые утверждают, что это были религиозные артефакты, возможно, выполнявшие символическую функцию для своих создателей. Другие подозревали, что они были богинями-идолами, которым молились в трудные времена. Другие утверждали, что копии сов были сделаны в честь умерших, а не как мистические объекты.

Теперь Хуан Хосе Негро и его коллеги пересмотрели эти интерпретации и вместо этого предположили, что эти таблички с совами могли быть созданы молодыми людьми на основе местных видов сов и могли использоваться в качестве кукол, игрушек или амулетов.

По шкале от одного до шести авторы оценили 100 бляшек в зависимости от того, сколько из шести характеристик совы они демонстрировали, включая два глаза, пучки перьев, узорчатые перья, плоский лицевой диск, клюв и крылья. Авторы обнаружили много общего между сотней современных рисунков сов, сделанных детьми в возрасте от четырех до тринадцати лет, и этими табличками. Рисунки совы все больше напоминали сов, когда дети старели и становились более умелыми.

«Гравюры с совами могли быть выполнены подростками, поскольку они напоминают сов, нарисованных сегодня учениками начальной школы», — пишут авторы исследования. «Это также говорит о том, что схематические рисунки универсальны и неподвластны времени».

Многие таблички имеют два отверстия наверху, что, по мнению команды, делает непрактичным продевание через них веревки, чтобы повесить их как ритуальные предметы. Вместо этого Хуан Хосе Негро предполагает, что отверстия использовались для вставки перьев, представляющих собой пучки перьев, похожие на уши, которые есть у некоторых видов сов в этом районе, таких как ушастая сова или Asio otus.

«Если каменные игрушки изготавливались в конце каменного века, то металлические инструменты в последующие периоды наверняка облегчали резьбу фигурок из дерева, что вряд ли оставило бы какие-либо следы в археологических записях», — пишут авторы.

«Точно так же куски кожи или текстиля распадались бы довольно быстро. Таким образом, похожие на сов объекты, сделанные из камня, дают, возможно, одно из немногих проблесков детского поведения в археологических записях древних европейских обществ».

Исследователи предполагают, что дети могли использовать свои игрушки-совы как части более крупной игры, похожей на туфлю, машину и наперсток из «Монополии», за исключением того, что у каждого ребенка могла быть специальная табличка.

Эта уникальность может объяснить, почему некоторые модели были найдены в гробницах. Дети, которые скончались, могли быть преданы земле вместе со своим маленьким неодушевленным спутником, или, по крайней мере, взрослые могли счесть фигурки достаточно значительными, чтобы использовать их в похоронных обрядах по сентиментальным причинам.

Это могло бы объяснить, почему что-то сделанное из сланца — обильного материала в то время — использовалось для погребальных обрядов, где обычно использовались роскошные драгоценные камни и золото.

Другая гипотеза состоит в том, что реликвии совы могли быть охарактеризованы как куклы. Некоторые таблички оказались раскрашенными и украшенными тканью.

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