Португалия разгромила Швейцарию со счетом 6:1 в матче 1/8 финала ЧМ-2022 7.12.2022, 0:03

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Заменивший Роналду в основе Рамуш оформил хет-трик.

Футболисты сборной Португалии обыграли команду Швейцарии со счетом 6:1 в матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

В составе португальцев три мяча забил нападающий Гонсалу Рамуш (17-я, 51-я и 67-я минуты), также по одному мячу на свой счет записали Пепе (33), Рафаэл Геррейру (55) и Рафаэль Леау (90+2). В составе Швейцарии отличился Мануэль Аканджи (58).

Последним игроком после Рамуша, оформившим хет-трик в своем первом матче в стартовом составе на чемпионате мира, был немец Мирослав Клозе (2002 год).

Пепе стал самым возрастным автором гола в истории плей-офф чемпионата мира (39 лет и 283 дня).

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не попал в стартовый состав на эту игру. На крупном турнире для него это случилось впервые с 2008 года (также в матче против Швейцарии). До сегодняшнего дня Роналду выходил в старте в 31 матче подряд на ЧМ и Евро. Игрок вышел на замену только на 73-й минуте игры.

В 1/8 финале команда теперь сыграет со сборной Марокко, которая сенсационно в серии пенальти победила Испанию. Встреча состоится 10 декабря.

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