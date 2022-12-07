«Мешок» завязывается: ВСУ берут войска РФ в капкан в Крыму 7.12.2022, 8:45

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В «котел» попадает вся группировка оккупантов на полуострове.

Все войска, которые сейчас удалось агрессорам в РФ сконцентрироваться в Крыму, могут в любой момент оказаться в очень незавидном положении −особенно после того, как на полуостров отступят остатки других агрессорских сил (с территории Херсонщины и с Запорожской области).

Такое мнение в эфире телеканала «FreeДом» высказал известный военный эксперт Александр Мусиенко.

«Они так и окажутся (в мешке - ред.). На сегодняшний день, для того, чтобы мы говорили о Крыме, перед нами, Украиной, стоит очень важная задача - это конечно же сделать так, чтобы враг вынужден был отступать и отходить в оккупированный Крым, особенно с левого берега Херсонской области и с Запорожского направления. Мне кажется –это одна из главных задач. И понятно – почему. Потому что там у врага сконцентрированы определенные силы и ресурсы. И, естественно, после того, как украинские войска смогут оттеснить противника в Крым, то этот «мешок» можно будет завязать. И российские войска окажутся в крайне невыгодном положении», − рассказал он.

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