Стало известно, сколько белорусов зачислят в вузы без экзаменов в 2023 году 1 7.12.2022, 10:59

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Новая вступительная кампания уже началась.

Принимать участие во вступительной кампании 2023 года будет 52 904 выпускника школ, сообщили представители министерства образования Беларуси во время пресс-конференции во вторник.

Как отметил министр образования республики Андрей Иванец, порядка 14 тысяч бюджетных мест в вузах «займут мотивированные, талантливые и одаренные ребята» — они будут приняты в университеты без экзаменов.

Он сказал, что Минобр имеет положительный опыт приема абитуриентов в формате собеседований. Это выпускники профильных классов – педагогических, аграрных, а с этого учебного года и военно-патриотических.

Остальным же выпускникам школ при поступлении в вузы придется сдавать два централизованных экзамена и одно ЦТ, а также внутренний экзамен (в творческих, спортивных и силовых вузах).

Министр также добавил, что вступительная кампания-2023 началась в начале декабря, поскольку стартовал первый этап университетских олимпиад.

Кто еще может поступать без испытаний?

Как и раньше, это победители олимпиад (республиканских и университетских). С 2023 года без испытаний в вузы поступить смогут выпускники Национального детского технопарка, а также выпускники лицеев БГУ – при хорошей успеваемости.

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