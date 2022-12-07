Лукашенко испытывает животный страх, оказавшись на пути «в никуда»2
- 7.12.2022, 11:18
- 3,382
Экс-глава МИД Украины рассказал о ловушке для диктатора.
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в интервью «Радио НВ» выразил убеждение, что у России уже готовы планы по присоединению Беларуси.
В интервью «Радио НВ» Климкин отметил, что Лукашенко еще «не давал» российскому диктатору окончательного вхождения Беларуси в состав России — «так чтобы Путин сказал: «Ну вот, наконец, возвращаем себе Беларусь».
Он также констатировал, что Путин не верит Лукашенко и понимает, что тот «тянет из него деньги», чтобы поддержать на плаву белорусскую экономику.
«А под нынешними санкциями, что может экономически сделать Беларусь? Раньше она была «черным», «серым» каналом экспорта товаров в Россию. А сейчас Лукашенко прекрасно понимает, что и экономически, и в плане безопасности для него это путь в никуда. И он также понимает и чувствует своим животным чувством, что в какой-то момент Путин осуществит операцию по вхождению Беларуси в состав России на каких-то условиях федеральных округов, чего-то еще. Я думаю, что планы 100% у России готовы», — сказал бывший глава МИД Украины.