Лукашенко испытывает животный страх, оказавшись на пути «в никуда» 2 7.12.2022, 11:18

3,382

фото: Anadolu agency

Экс-глава МИД Украины рассказал о ловушке для диктатора.

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в интервью «Радио НВ» выразил убеждение, что у России уже готовы планы по присоединению Беларуси.

В интервью «Радио НВ» Климкин отметил, что Лукашенко еще «не давал» российскому диктатору окончательного вхождения Беларуси в состав России — «так чтобы Путин сказал: «Ну вот, наконец, возвращаем себе Беларусь».

Он также констатировал, что Путин не верит Лукашенко и понимает, что тот «тянет из него деньги», чтобы поддержать на плаву белорусскую экономику.

«А под нынешними санкциями, что может экономически сделать Беларусь? Раньше она была «черным», «серым» каналом экспорта товаров в Россию. А сейчас Лукашенко прекрасно понимает, что и экономически, и в плане безопасности для него это путь в никуда. И он также понимает и чувствует своим животным чувством, что в какой-то момент Путин осуществит операцию по вхождению Беларуси в состав России на каких-то условиях федеральных округов, чего-то еще. Я думаю, что планы 100% у России готовы», — сказал бывший глава МИД Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».