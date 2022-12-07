Литва вслед за Латвией запретила российский телеканал «Дождь»18
- 7.12.2022, 12:55
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Решение приняла комиссия по радио и телевидению.
Литва останавливает вещание российского телеканала «Дождь». Решение об остановке вещания принято после того, как канал лишили лицензии в Латвии.
Информацию об этом сообщило LRT.
Российский телеканал «Дождь» больше не будет доступен в стране — заявила комиссия по радио и телевидению Литвы.
Стоит отметить, что вчера Латвийский национальный совет по электронным СМИ аннулировал лицензию на вещание
Телеканала «Дождь» попал в скандал в Латвии после того, как показал карту, на которой Крым изображен территорией России. Кроме того, ведущий канала призвал зрителей помогать российским оккупантам в Украине.