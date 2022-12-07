Украинский полковник: ВСУ дали Путину оплеуху

Украинский полковник: ВСУ дали Путину оплеуху2
- 7.12.2022, 14:04
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Положение россиян на фронтах быстро ухудшается.
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник считает, что удары по военным аэродромам РФ имеют очень серьезное и идеологическое значение для Путина.
Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Еспресо».
«Взрывы на территории РФ, а именно на их военных аэродромах, никоим образом не влияют на ракетные залпы россиян по территории Украины. Ракетный обстрел и так готовился. Поскольку у россиян нет другого способа давления на Украину, кроме таких террористических атак», - пояснил Черник.
Эксперт подчеркнул, что положение россиян на фронтах быстро ухудшается.
«Каждую неделю и месяц стратегическая ситуация для россиян ухудшается. Поэтому они пытаются давить на Украину, обстреливая гражданскую инфраструктуру. Что касается взрывов на российских военных аэродромах, то это хорошая новость. Это очень серьезный и идеологический момент для Путина. Он в очередной раз получил оплеуху. Поскольку один из его элементов ядерной триады получил повреждение. Путин невероятно гордился российской ядерной триадой. Теперь она под угрозой», - добавил он.