Украинский полковник: ВСУ дали Путину оплеуху 2 7.12.2022, 14:04

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Положение россиян на фронтах быстро ухудшается.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник считает, что удары по военным аэродромам РФ имеют очень серьезное и идеологическое значение для Путина.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Еспресо».

«Взрывы на территории РФ, а именно на их военных аэродромах, никоим образом не влияют на ракетные залпы россиян по территории Украины. Ракетный обстрел и так готовился. Поскольку у россиян нет другого способа давления на Украину, кроме таких террористических атак», - пояснил Черник.

Эксперт подчеркнул, что положение россиян на фронтах быстро ухудшается.

«Каждую неделю и месяц стратегическая ситуация для россиян ухудшается. Поэтому они пытаются давить на Украину, обстреливая гражданскую инфраструктуру. Что касается взрывов на российских военных аэродромах, то это хорошая новость. Это очень серьезный и идеологический момент для Путина. Он в очередной раз получил оплеуху. Поскольку один из его элементов ядерной триады получил повреждение. Путин невероятно гордился российской ядерной триадой. Теперь она под угрозой», - добавил он.

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