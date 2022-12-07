«Коллега хамила десять лет, а виновата я?» 4 7.12.2022, 14:10

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иллюстрационное фото

Белоруска поделилась историей сложных отношений на работе.

Конфликты на работе настолько давняя тема, что они могли бы уже состариться и вымереть. Но нет.

Читательница onliner.by Таиса (имя изменено) рассказывает историю сложных отношений на работе:

— Я проработала в организации десять конфликтных лет с коллегой. Проблема была не только со мной, она обычно ведет себя по-хамски, унижает людей. Но как-то люди это терпят. Ее даже понизили в должности, потому что эта ситуация дошла до директора. Стало немного легче, но все равно по техническим вопросам приходилось общаться с ней. В итоге я ушла, не выдержала.

Пришла на новое место работы, а там новая хамка. Но хоть не такая концентрированная, как предыдущая. С той каждый день со стрессом, а эта скорее человек настроения. И вроде человек неплохой, но может быть очень резкой.

И вот вопрос: может, проблема в моем восприятии? Проблема во мне, что такие люди особенно меня невзлюбливают, больше, чем остальных? Или сменить один раз работу — это не показательно? Я уже переживаю, если сменю на новое место, а там такая же ситуация.

Ситуацию усугубляет то, что такие вещи случаются и вне работы, продолжает Таиса.

— Ребенок ходит в садик, и там есть мальчик, у которого бабушка хамка, и как вы думаете, на кого она орала на днях в группе, когда я передавала ребенка в сад? На меня.

У этого конфликта есть предыстория с конфликтами между детьми, но все равно это тревожный звоночек, говорит читательница.

— Почему такие люди прямо чувствуют меня? И именно в моей жизни проявляются? Я кажусь самой себе обычным человеком, но все же такое стечение обстоятельств не может не настораживать, — рассуждает Таиса. — Возможно, проблема во мне, но я ее не могу увидеть сама. Я обычно очень вежливая, чуткая, всегда всем помогаю, не равнодушная, если обижают — заступаюсь, не боюсь. И на агрессию в мою сторону не пасую, не могу терпеть несправедливость и безосновательные обвинения, когда меня или моего ребенка обвиняют в том, что я не делала абсолютно. Ведь если я не скажу правду — то будет считаться, что я это все же делала.

Так в ком проблема?

Историю читательницы можно рассматривать с учетом того, что происходит вокруг нее и внутри нее, объясняет психолог Ирина Тишкевич.

— О внутренних факторах задумывается и сама читательница, когда размышляет об особенностях своего восприятия или обладания некими чертами, очень привлекательными для людей со сложным характером.

К внешним обстоятельствам я бы отнесла несколько моментов. Во-первых, в обществе есть люди с коммуникативными сложностями, склочным характером, психическими расстройствами, а у любого человека в состоянии жизненного стресса или неудач повышенная чувствительность (вспоминаем, как была «расколдована» Людмила Прокофьевна из фильма «Служебный роман», которую все за глаза называли «наша мымра»). И поэтому ни один человек не защищен от встречи с кем-то из людей из вышеперечисленного списка с неприятным послевкусием после такого контакта.

А значит, периодические подобные ситуации в жизни могут быть лишь своеобразным «лотерейным билетом» вот с таким вот неприятным выигрышем, который может доставаться и любому другому человеку в какой-то другой день. Другое дело, что эти ситуации накладываются на состояние постоянного рабочего стресса от взаимодействия с конфликтным человеком.

— Во-вторых, если продолжать тему внешних обстоятельств, то надо сказать о невыстроенной культуре общения во многих организациях. Можно предположить из рассказа читательницы, что ее организация, к сожалению, не озабочена рабочей атмосферой и предпочитает наказание сотрудника вместо попытки «разрулить» ситуацию.

Что касается самой читательницы, то тут можно лишь посочувствовать и удивиться, как ей удавалось в течение десяти лет выдерживать хронический стресс. Этот вопрос логичным образом переводит наш взгляд на саму читательницу, и фокус интереса смещается к ней самой, то есть внутренним факторам. Если говорить о восприятии подобных ситуаций как значимых, то, безусловно, это говорит о некой вовлеченности самого человека в подобные отношения.

Специалист дает такое возможное объяснение ситуации: что-то внутрипсихическое не позволяет женщине обрабатывать подобный опыт как нечто иногда случающееся с людьми и не фиксироваться на этом.

Возможно, речь идет о каком-то разыгрывании взаимодополняющих друг друга ролей у людей с определенными нерешенными эмоциональными конфликтами.

Например, человек со склонностью винить во всем окружающих и искать своеобразного козла отпущения может бессознательно выбирать подходящего для этой роли человека.

И этот человек — с выраженной склонностью испытывать чувство вины и повышенной эмпатией.

— То, как читательница описывает себя (вежливой, чуткой, помогающей, неравнодушной), может служить ей не только хорошую службу, ведь она благодаря таким качествам может быть хорошим громоотводом и, сама того не осознавая, «помогать» человеку с обвиняющей позицией разряжать накопившееся недовольство и ярость.

И хотя это не более чем гипотеза, когда речь идет о конкретных людях, в любом случае есть смысл задуматься о том, почему читательница включается в ссоры, что внутри нее откликается на «зов ловца», какого рода отношения стоят за всем этим и какая реальная история создала эту «внутреннюю пару» — агрессор и жертва.

Что делать в такой ситуации? Можно попытаться снизить эмоциональный ущерб за счет более спокойного взаимодействия со сложными людьми, говорит психолог. Как именно это сделать, подскажет анализ личной истории и поиск того, как выйти из замкнутого круга.

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