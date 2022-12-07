Австралия также вводит потолок цен на российскую нефть 3 7.12.2022, 14:22

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Также были анонсированы новые нефтяные санкции.

Министерство иностранных дел и торговли Австралии заявило о присоединении к G7 в вопросе ограничения цен на российскую нефть.

«Предельная цена предназначена для поддержания надежных поставок нефти на мировой рынок при одновременном снижении доходов, которые Россия получает от продажи нефти», — говорится в сообщении австралийского министерства.

Австралия считает, что нефтяные санкции — один из способов оказать давление на Россию за незаконное и аморальное вторжение в Украину.

Также сообщается, что Австралия вместе со странами G7 планирует ввести дополнительные потолки цен на очищенные нефтепродукты в феврале 2023 года.

Ранее сайт Charter97.org писал, что лимит цены на российскую нефть, согласованный странами Запада, установлен на уровне $60 за баррель.

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