Австралия также вводит потолок цен на российскую нефть

Австралия также вводит потолок цен на российскую нефть3
- 7.12.2022, 14:22
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Также были анонсированы новые нефтяные санкции.
Министерство иностранных дел и торговли Австралии заявило о присоединении к G7 в вопросе ограничения цен на российскую нефть.
«Предельная цена предназначена для поддержания надежных поставок нефти на мировой рынок при одновременном снижении доходов, которые Россия получает от продажи нефти», — говорится в сообщении австралийского министерства.
Австралия считает, что нефтяные санкции — один из способов оказать давление на Россию за незаконное и аморальное вторжение в Украину.
Также сообщается, что Австралия вместе со странами G7 планирует ввести дополнительные потолки цен на очищенные нефтепродукты в феврале 2023 года.
Ранее сайт Charter97.org писал, что лимит цены на российскую нефть, согласованный странами Запада, установлен на уровне $60 за баррель.