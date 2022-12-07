На «Мотовело» назначили нового директора 1 7.12.2022, 15:13

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Ладутько уволен.

Стало известно о назначении нового директора на «Мотовело». Сергей Манько возглавил завод с 19 октября, говорится на сайте предприятия.

Ранее Манько работал на Осиповичском заводе автомобильных агрегатов. Там он занимал должность заместителя директора по маркетингу и коммерческим вопросам.

Напомним, после разноса на «Мотовело» Лукашенко приказал заменить директора завода, 63-летнего Николая Ладутько, на кого-нибудь помоложе. После этого Ладутько записал «покаянное видео».

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