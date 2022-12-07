WP: Удары по российским авиабазам нанесены украинскими беспилотниками 3 7.12.2022, 15:58

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Дерзкая атака продемонстрировала силу украинского оружия.

Удары по авиабазам под Саратовом, Курском и Рязанью были нанесены украинскими дронами. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника.

Отметим, Украина не взяла на себя ответственность за удары по российским аэродромам.

Как сообщал сайт Charter97.org, украинские дроны два дня подряд наносили удары по авиабазам в России. В Курске в результате атаки дрона загорелся нефтенакопитель. После ударов беспилотников по аэродромам в Энгельсе и Рязани были повреждены три российских самолета.

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