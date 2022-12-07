«Ник и Майк»: Белорусские офицеры массово увольняются по состоянию здоровья 7 7.12.2022, 16:25

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Никто не хочет умирать за Путина и Лукашенко.

Telegram-канал «Ник и Майк», специализирующийся на инсайдах, рассказывает об увольнениях белорусских офицеров по медицинским причинам. Также авторы канала комментируют новые законы, принятые «палаткой»:

— Очередные недозаконы от «палатки» - лишь дополнительное подтверждение тому, что решение по втягиванию в войну принято.

Это не тупое копирование того, что принято и работает в России. В этом не было никакой нужды. Сажают и так за лайки и комментарии. Это подготовка к запуску нового конвейера репрессий в военное время. Чтобы не нужно было думать и что-то придумывать исполнителям. Знай себе штампуй измены и смертные приговоры.

У нас, кстати, появился бессмысленный вопрос к тем, кто по ошибке считает себя судьями. Но мы его зададим. Штрафы, сутки и годы за решеткой вы уже штампуете без зазрения совести. А как будет со смертными приговорами за измену ледовым дворцам диктатора? Ведь все идёт именно к этому. Расстрельные списки не за горами.

В военники уже сейчас некоторым вклеивают мобилизационные предписания, чтобы два раза не бегать. В районе Бреста оживлённое движение военных составов. Рождество все же решили испортить. Хунта втягивается в войну с Украиной и готовится к полномасштабной войне гражданской. Награбленное они отдавать не собираются.

С другой стороны, эти решения ярко показывают животный страх. Даже в тех, кого в 2020 году называли лояльными, уверенности уже нет и лучше их на всякий случай запугать.

По сведениям Ника, среди офицерского состава сейчас большой поток тех, кто пытается уволиться по медицинским требованиям, в том числе нанося намеренный ущерб своему здоровью. Можем такие попытки только приветствовать – с высоким давлением или астмой точно шансов выжить больше, чем в полях Украины. Выбор пока все еще есть. И важно успеть его сделать.

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