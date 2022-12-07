Британский таблоид: Видео с Путиным на Крымском мосту подтверждает его серьезную болезнь 5 7.12.2022, 16:24

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Усиливаются слухи о болезни российского диктатора.

Британский таблоид Daily Star пишет, что видео с Путиным на Крымском мосту подтверждает его серьезную болезнь.

«Можно было увидеть, как жестокий деспот сознательно ставил руки в жесткое вертикальное положение, чтобы управлять транспортным средством, что вызвало дальнейшие предположения о том, что он пытается скрыть свое все более ухудшающееся здоровье», — говорится в статье британского издания.

Ранее главу Кремля замечали с синяками на руках и «бесконтрольно дрожащими» на фоне слухов о том, что у него рак и он неизлечимо болен.

В материале говорится, что после подрыва моста в октябре Путин «поклялся отомстить», «но с тех пор его военные усилия еще больше замедлились, а боевой дух среди его солдат рухнул, и диктатор даже столкнулся с угрозами переворота».

Когда Путин приближается к мосту, он добавляет, что едет по правой стороне, потому что левую сторону «необходимо доделать», — отмечается в материале.

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